الحكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على ذابحي الراعي في تونس

حكم القضاء التونسي بالإعدام مع وقف التنفيذ على أربعة من تنظيم "داعش" ثلاثة منهم في حالة فرار، متورطين بذبح راعي أغنام في 2015، وبالسجن على آخرين متهمين بالقضية بين 15 و36 عاما.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس سفيان السليتي، قوله إن 49 شخصا يحملون الجنسيتين التونسية والجزائرية متهمون في القضية من بينهم أربعة موقوفين و45 في حالة فرار.

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وأوضح أن التهم التي بني عليها حكم الإعدام هي "ارتكاب "جرائم إرهابية" و"الانضمام لتنظيم إرهابي" و"القتل العمد"، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب للعام 2015.

يذكر أن تونس أوقفت تطبيق حكم الإعدام منذ 1991، ولكن النطق بالحكم لا يزال متواصلا.

المصدر: أ ف ب