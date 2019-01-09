المتحدث باسم الوحدات الكردية لـRT: نواجه مخططا لتقسيم سوريا ونحن مع الحوار

أكد المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية، نوري محمود، بأن هناك مخططا لتقسيم البلاد، داعيا إلى دستور جديد يكفل حقوق جميع المكونات في سوريا.

وقال محمود لـ RT: "هناك نقطتان أساسيتان، الأولى صد الغزو الخارجي عن الأراضي السورية ومن بينه التركي.. أما الثانية، فهي مسألة الخلافات الداخلية والتي يمكن حلها عن طريق نظام أو دستور يكفل كافة الحقوق لجميع مكونات الشعب ويمثل كل الإرادات الموجودة في هذا البلد".

وأشار الناطق باسم الوحدات الكردية، إلى أن "وحدة الأراضي السورية والسيادة من المواضيع المهمة بالنسبة لنا.. قضينا على إرهاب داعش، والمرحلة الآن تتطلب أن تجلس كافة الأطراف إلى طاولة واحدة وتتعامل مع الأمر بمسؤولية في سبيل إيجاد حل للأزمة".

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وشدد المسؤول الكردي، على أن "فرض أي طرف نفسه على الآخرين، لن يصب في مصلحة الشعب السوري وسوريا".

وختم اللقاء قائلا، "نحن مع الحل السياسي، ولكن بالحفاظ على إرادة المكونات الموجودة في سوريا وتمثيلها السياسي".

المصدر: RT