السفير السعودي في القاهرة ينفي إدلاءه بتصريح صحفي حول الأزمة في السودان

نفى السفير السعودي لدى مصر، ومندوب السعودية لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، إدلاءه بأية تصريحات بشأن الأحداث في السودان.

وجاء في بيان نشر على حساب السفارة السعودية لدى مصر على "تويتر": "أكد سفير المملكة لدى مصر في تصريح صحفي له اليوم على أن التصريح الذي زعمت الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء (سوا) بأنه قد صرح به هو تصريح مفبرك لا صحة له جملة وتفصيلا".

بيان| سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #جمهورية_مصر_العربية ومندوب #المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة نقلي ينفي إدلائه بتصريح صحفي حول الأوضاع في #السودان. pic.twitter.com/f5NzmMYjUf — السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) January 9, 2019

وأضاف البيان أن السفير "دعا إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة".

وزعم التصريح المنسوب للسفير السعودي لدى القاهرة، والذي نشرته وكالة "سوا" الفلسطينية أن "على السلطات السودانية أن تمتنع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتحترم رغبات الشعب"، وأن العاهل السعودي الملك سلمان "يولي اهتماما كبيرا لتطلعات الشعب السوداني ويثني على صبره".

وجدير بالذكر أن السودان يشهد منذ عدة أسابيع مظاهرات حاشدة يحتج المشاركون فيها على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار وغير ذلك من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: RT