الحكومة العراقية تعلق على رفع أحزاب في كركوك علم كردستان

أجرى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية برهم صالح، للتوجيه بإنزال علم كردستان من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك، ما يعد خرقا دستوريا.

وقال بيان لمكتب عبد المهدي إن "الأخير أجرى اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية برهم صالح باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور".

وأضاف البيان أن "عبد المهدي أكد للسياسيين (الأكراد) بأن الأسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن أردنا احترام الدستور كما نطالب جميعا".

وبحسب البيان فإن بعض السياسيين قالوا إن "كركوك منطقة متنازع عليها ولهم حق رفع علم الإقليم فيها"، فيما رد عبد المهدي مؤكدا "أن كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كردستان وأن المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز إجراء تغييرات أمر واقع لحين حسم هذا الموضوع دستوريا.. أما رفع علم الحزب وشعاره فهذا أمر تمارسه جميع الأحزاب ولا يشكل خرقا للدستور".

المصدر: RT