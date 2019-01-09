بالصور.. "وحدات حماية الشعب" الكردية تعتقل 8 دواعش أجانب

ألقت وحدات حماية الشعب الكردية القبض على 8 عناصر من الأجانب لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وجاء في بيان للمركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب أن عناصر "داعش" الأجانب الذين تم القبض عليهم خططوا لاستهداف المدنيين.

ونشر المركز الإعلامي قائمة بأسماء العناصر. وتبين المعلومات التي نشرتها وحدات حماية الشعب أن العناصر المذكورين يحملون جنسيات الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وأوكرانيا وأوزبكستان وكازاخستان.

وجدير بالذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" التي تكوّن وحدات حماية الشعب الكردية نواتها، أعلنت يوم 7 يناير الجاري عن تسليم 5 إرهابيين أجانب لسلطات بلادهم. وأوضحت أن الحديث يدور عن تسليم 5 من عناصر "داعش" و11 امرأة و30 طفلا لكازاخستان، وذلك بوساطة الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية" تواصل عملياتها ضد تنظيم "داعش" في منطقة هجين بريف دير الزور شرقي سوريا.

المصدر: RT