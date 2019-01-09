نيبينزيا: يجب تقديم مساعدات إنسانية إلى جميع المحتاجين اليمنيين من دون تمييز

دعا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أن يتم تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن إلى جميع محتاجيها من دون أي تمييز.

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وقال نيبينزيا خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في اليمن، إن روسيا، شأنها شأن "دول أخرى كثيرة أعضاء في الأمم المتحدة، تواصل الإسهام بقسطها في مساعدة الشعب اليمني"، مشيرا إلى أن موسكو تفعل ذلك بعيدا عن أي تمييز.

وأضاف "يجب أن تقدَّم المساعدات الإنسانية إلى جميع محتاجيها في اليمن، بغض النظر عن الجهة التي تسيطر على الأراضي التي يقطنون فيها".

واستشهد الدبلوماسي الروسي بقول مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الذي قال إن الوضع الإنساني في اليمن "لا يزال يتدهور كل يوم".

وأضاف أن روسيا تدعم الجهود الرامية إلى زيادة وجود الأمم المتحدة في اليمن، بما في ذلك الخطوات لإنشاء بعثة دولية جديدة لتنفيذ الاتفاق المبرم في السويد بين طرفي النزاع اليمني، تحت إشراف الأمم المتحدة، بخصوص ميناء الحديدة.

أعرب المندوب الروسي عن دعم موسكو للجهود التي يبذلها المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لتنفيذ هذا الاتفاق.

المصدر: وكالات