ليبيا.. إحباط محاولة تهريب أسلحة "تركية" في طبرق

أحبطت وحدات عسكرية تابعة لمنطقة طبرق العسكرية في ليبيا محاولة تهريب كمية كبيرة من البنادق قالت إنها مصنعة في تركيا.

واشتبكت قوة استطلاعية تابعة لمنطقة طبرق مع المهربين وأصابت القوة عجلات سيارة تابعة للمهربين محملة بالأسلحة وضبطتها.

وعرضت مصادر ليبية فيديو لأسلحة قالت إنها مصنوعة في تركيا مهربة إلى طبرق.

وفي شأنه متصل، أفادت صحيفة "المرصد" الليبية بأن عناصر الجمارك ضبطت في ميناء مصراتة اليوم الاثنين حاوية تضم شحنة مسدسات من عيار 8 ملم قادمة من تركيا.

وكشف المصدر بأن الشحنة كانت مخبأة خلف صناديق تحوي مواد منزلية وألعاب أطفال للتمويه.

واتهمت الصحيفة الحكومة التركية بأنها تتبع "ما يبدو سياسة ممنهجة لإغراق ليبيا بالسلاح".

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وقبل أربعة أيام، ضبطت دوريات الكتيبة 108 مُشاة التابعة للمنطقة طبرق العسكرية شحنة أسلحة تركية الصنع محملة على سيارة من نوع "لاند كروزر" بعد مطاردتها وتبادل إطلاق النار مع ركابها.

المصدر: RT + صحيفة "المرصد" الليبية