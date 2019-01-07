شينزو آبي يقسم على قبر أبيه بحسم المفاوضات مع روسيا حول الكوريل
أقسم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين بحسم المفاوضات مع روسيا حول جزر الكوريل الجنوبية التي تسميها طوكيو أراضي شمالية وتطالب روسيا بها.
本日、晴れわたった青空の下、武蔵野陵で執り行われた昭和天皇三十年式年祭の儀（山陵の儀）に参列いたしました。昭和天皇を偲び、昭和の時代に想いを馳せながら、皇室の益々のご繁栄と国家、国民の安寧をお祈りいたしました。 pic.twitter.com/N88Ml8d3RE— 安倍晋三 (@AbeShinzo) 7 января 2019 г.
وقال آبي، أثناء زيارته لقبر أبيه في مدينة ناغاتو بمحافظة ياماغوتي: "أنا أقسم على هذا القبر بأنني سأبذل كل يوم ما في وسعي من الجهود في أداء واجباتي".
وأضاف أن أباه شينتارو آبي، كان مكلفا بالعمل في مجال العلاقات اليابانية الروسية وكان هو الآخر أقسم بعمل ما في استطاعته "لتحريك الأمور".
والسبت الماضي، أعلن شينزو آبي أن السنة الجديدة ستكون حاسمة في المفاوضات الجارية بين طوكيو وموسكو حول معاهدة السلام بين البلدين.
وأواسط نوفمبر الماضي، أكد كذلك أن القواعد العسكرية الأمريكية لن يتم نشرها في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل الروسية التي تعتبرها اليابان "أراضي شمالية" لها، في حال تسليمها لبلاده.
يشار إلى أن العلاقات بين روسيا واليابان، تتطور بشكل ملحوظ رغم قضية الجزر التي تعكر صفوها، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان وهابوماي، بموجب اتفاق التجارة الثنائية لعام 1855.
وجعلت طوكيو من عودة الجزر، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أن موقف موسكو يتمثل بأن جزر الكوريل الجنوبية، كانت في الواقع جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق منذ نهاية الحرب، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في مصداقيتها.
يذكر أن الإعلان المشترك الموقع بين الاتحاد السوفيتي واليابان عام 1956 ينص على تسليم اليابان جزيرتي هابوماي وشيكوتان، بعد تبني معاهدة السلام، دون المساس بجزيرتي كوناشير وإيتوروب.
المصدر: وكالات