رئيس شبكة CBS يترك منصبه وامرأة تتولى المهمة لأول مرة

أعلنت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية اليوم، إعفاء رئيسها ديفيد رهودز، من منصبه على خلفية تراجع نسبة المشاهدة علاوة على تورطه في تحقيقات تحرش جنسية وقعت خلال فترة رئاسته.

It’s been eight incredible years since I joined @CBS. I’m pleased to announce that I’ll soon be handing the reins @CBSNews to Susan Zirinsky, our Senior Executive Producer — David Rhodes (@davidgrayrhodes) 7 января 2019 г.

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وقالت "CBS" إن سوزان زرينسكي، ستخلف ديفيد رهودز، في منصبه كرئيس للشبكة الإخبارية، وهي منتج تنفيذي وتدير مجلة تسمى "48 ساعة" لأكثر من 20 عاما.

وستكون زرينسكي (66 عاما) أول امرأة ترأس قسم الأخبار في شبكة سي.بي.إس، والثانية فقط لقيادة أي من أقسام الأخبار الإخبارية، بعد ديبورا تورنس، التي كانت رئيسة شبكة "إن بي سي نيوز" في الفترة من 2013 إلى 2017.

وكانت الشبكة الأمريكية نشرت حوارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأثارت المقابلة أصداء واسعة حتى قبل بثها أمس الأحد، وذلك بسبب إشارة القناة إلى أن السفير المصري لدى الولايات المتحدة قد طلب منها عدم نشرها.

المصدر: تويتر + وكالات