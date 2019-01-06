إقليم كردستان لا يحتفل بعيد الجيش العراقي!

أثيرت حفيظة بعض المواطنين العراقيين حين علموا بأن محافظات إقليم كردستان العراق، لا تحتفل رسميا بعيد الجيش العراقي، الذي يصادف اليوم الذكرى الـ 98 لتأسيسه.

ورغم أن إقليم كردستان ملزم بالقوانين والمناسبات العراقية إلا أنه لم يحتفل بعيد الجيش حيث استمر الدوام الرسمي في محافظات الإقليم: أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة.

ويعتبر بعض أبناء المكون الكردي، الجيش العراقي أداة استخدمت لقمعهم في القرن الماضي عندما كان "يثور" المقاتلون الأكراد ضد أنظمة الحكم العراقية، رغم أن آلاف من العراقيين الأكراد ضحوا بأرواحهم خلال خدمتهم في صفوف الجيش.

وفي الوقت الذي عطّلت فيه الحكومة العراقية الدوام الرسمي بمناسبة عيد الجيش، بقيت الحياة مستمرة وطبيعية في الإقليم الكردي الذي لم تظهر فيه ملامح الاحتفال أو التهنئة من قبل سياسييه أو قادته.

المصدر: RT