بابا الفاتيكان يحيي السيسي

وجه بابا الفاتيكان فرنسيس تحية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رعايته لافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح، مرحبا بحرصه على لـ"إحلال السلام والبركة على الأرض".

وفي كلمة مسجلة له في حفل افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، وجه البابا فرنسيس تحيته أيضا إلى البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مضيفا أن "الكنيسة القبطية أعطت شهادة حقيقية للإيمان والمحبة في أصعب الأوقات".

المصدر: اليوم السابع