الحكومة الأردنية تنفي أنباء عن هروب مستثمر بـ81 مليون دولار 

نفت الحكومة الأردنية اليوم السبت، أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بهروب المستثمر الأردني توفيق فاخوري بـ 81 مليون دولار إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة.

وأشارت الحكومة الأردنية عبر المنصة الإلكترونية "حقك تعرف" التي أنشأتها في نهاية 2018 للرد على الإشاعات إلى أن مصادر رسمية أكدت أن انتقال أسهم رجل الأعمال والمصرفي فاخوري في بنك الأردن إلى شركات يملكها هو شخصيا تتوافق مع قانون البنوك ولا تحتاج إلى موافقة رسمية، كون المالك هو نفسه في الحالتين.

وأوضحت الحكومة أن إجراءات نقل الملكية تنحصر في هيكلة رأس المال ولا تؤثر على العمليات المصرفية للبنك، منوهة إلى أن فاخوري يملك العديد من الشركات العاملة في الأردن والتي تدير استثمارات مهمة كان آخرها فندق "الريتز كارلتون" قيد الإنشاء والذي يعد أكبر استثمار عقاري سياحي سجل وبدأ تنفيذه في آخر عامين في المملكة.

المصدر: "حقك تعرف"