بولتون يحذر دمشق من "استخدام الكيميائي" بعد الانسحاب الأمريكي

صرح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون بأن الحكومة السورية لا يجب أن ترى في الانسحاب القوات الأمريكية من سوريا "تراجعا" عن موقف واشنطن بشأن استخدام السلاح الكيميائي.

وقال بولتون للصحفيين على متن طائرته قبل هبوطها في تل أبيب، اليوم السبت إنه "ليس هناك أي تغير على الإطلاق في الموقف الأمريكي ضد استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، ولا تغير على الإطلاق في موقفنا من أن أي استخدام للسلاح الكيميائي سيتلقى ردا قويا جدا، مثلما قمنا به مرتين في وقت سابق".

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وأضاف أنه "لا يجب أن تكون لدى نظام الأسد أي أوهام بهذا الخصوص".

وأكد بولتون أن واشنطن "لا تريد أن يرى نظام الأسد في ما نقوم به تراجعا في موقفنا بشأن استخدام أسلحة الدمار الشامل".

يذكر أن الولايات المتحدة ضربت سوريا بالصواريخ في أبريل عام 2018، متهمة دمشق باستخدام السلاح الكيميائي في بلدة دوما بريف دمشق، وقبل ذلك قصفت القوات الأمريكية مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص في أبريل 2017، بعد اتهامها للقوات الحكومية السورية باستخدا السلاح الكيميائي في بلدة خان شيخون بريف إدلب.

وتجدر الإشارة إلى أن دمشق رفضت الاتهامات الأمريكية بشأن استخدام السلاح الكيميائي، واعتبرت الضربات الأمريكية عدوانا ضد السيادة السورية.

المصدر: رويترز