السعودية تتيح الطلاق عبر الرسائل النصية SMS

وجه وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني بتفعيل خاصية إشعار المرأة بطلاقها عبر الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول sms، ابتداء من يوم غد الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية إنه محاكم المملكة كافة تلقت تعميما للعمل بالقرار ابتداء من يوم غد، وذلك "تيسيرا على المستفيدات وحفظا لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بالمزيد من الخدمات".

وذكرت وزارة العدل السعودية أن المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بشأن حالتها الاجتماعية فور اعتمادها، عبر هاتفها المسجل في بوابة "أبشر" الإلكترونية برسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية بالطلاق.

وحسب الوزارة، فإنه على الموظف التأكد من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجل في أبشر عند تقديم طلب الإنهاءات، لافته إلى أن النساء ومن يوم غد سيتاح لهُن الاستعلام عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة "ناجز" عن الحالة الاجتماعية لها وإظهار تفاصيل الصك.

كما أوضحت العدل السعودية أنه في حال مراجعة المرأة لاستلام صورة الصك، فسيكون ذلك عن طريق القسم النسائي بالمحكمة المختصة أو من قبل مكتب قاضي المحكمة.

وكانت العدل قد دشنت خدمة الربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آليا بعد المصادقة على عقد النكاح الشرعي، حيث يتم تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام "أبشر" ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.

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يذكر أن المحاكم في السعودية عملت في السابق على تبليغ النساء المطلقات بصدور صكوك طلاقهن بحسب العنوان المتوفر لدى المحكمة، كما أن المحكمة المصدرة لصك الطلاق تقوم بإرسال الصك إلى مقر إقامة المرأة أينما كانت حتى ولو كانت في مدينة أخرى، إلا أن التوجيه الأخيرة ستمكن السعوديات من معرفة طلاقهن فور وروده.

المصدر: "واس"