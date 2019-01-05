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تحالف البناء العراقي يحذر من خطورة دخول القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق

أخبار العالم العربي

تحالف البناء العراقي يحذر من خطورة دخول القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق
Reuters
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وصف تحالف البناء دخول قوات أميركية من الأراضي السورية إلى العراق بالأمر الخطير جدا، مؤكدا أن "مجلس النواب العراقي ماض في إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية بأقرب وقت ممكن".

وقال النائب عن التحالف منصور البعيجي إن "البناء سيصوت على قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية في حال عرضه على مجلس النواب على اعتبار أن تلك القوات تخرق السيادة العراقية وغير مرحب بها".

وأكد أن "العراق لن يكون قاعدة للقوات الأميركية لاستهداف الدول الأخرى، وما صرح به الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بقاء تلك القوات أمر خطير جدا، ولن نقبل بان يكون العراق ساحة للصراعات أو منطلق للعمليات الأميركية".

 المصدر: RT

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