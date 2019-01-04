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عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية

أخبار العالم العربي

عباس يصل القاهرة في زيارة رسمية
RT
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وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة إلى القاهرة في زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يشارك عباس خلال الزيارة نظيره السيسي في افتتاح مسجد "الفتاح العليم"، وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس عباس في مطار القاهرة الدولي، وزير شؤون مجلس النواب المصري عمر مروان، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، والقنصل العام لدولة فلسطين في الإسكندرية حسام الدباس.

المصدر: "وفاء"

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