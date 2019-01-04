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مسؤول أمريكي: ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا

أخبار العالم العربي

مسؤول أمريكي: ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا
Reuters Rodi Said
(صورة أرشيفية)
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نفى مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن يكون لدى الولايات المتحدة جدول زمني لسحب قواتها من سوريا، موضحا في الوقت ذاته أن بلاده لا تنوي البقاء هناك إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، إنه "ليس لدينا جدول زمني لسحب قواتنا من سوريا".

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وأضاف للصحفيين في معرض حديثه عن الزيارة "فقط للتوضيح، نحن لا ننوي الاحتفاظ بوجود عسكري في سوريا لأجل غير مسمى. الرئيس اتخذ قرارا بالانسحاب ونحن نجهز الآن الخطط للقيام بذلك".

وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس، أن القوات العسكرية الأمريكية بدأت بالفعل مغادرة الأراضي السورية، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي الصادر في 19 ديسمبر في هذا الشأن.

المصدر: وكالات

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