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مصرع 6 عراقيات داخل مركز لتأهيل النساء في بغداد

أخبار العالم العربي

مصرع 6 عراقيات داخل مركز لتأهيل النساء في بغداد
AFP KARIM SAHIB
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لقي 6 نساء مصرعهن اليوم الجمعة، إثر أعمال شغب وحريق داخل مركز لتأهيل النساء المشردات في منطقة الأعظمية شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي إن "6 نساء لقين مصرعهن داخل سجن لتأهيل المشردات في منطقة الأعظمية نتيجة أعمال شغب وحريق شب داخل الدار".

وأضاف: "الدار تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو مكون من طابقين الأول للأيتام والثاني العلوي للنساء للمشردات".

المصدر: السومرية

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