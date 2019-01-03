الأمن العراقي يضبط 11 شاحنة محملة بقطع غيار الدبابات

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة الأنبار غربي العراق، ضبط 11 شاحنة محملة بمواد وقطع غيار لمدرعات ودبابات مقطعة ومعدة للتهريب إلى شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في الأنبار ضبط 11 شاحنة محملة بمواد وقطع غيار لمدرعات ودبابات، دون موافقات رسمية".

وأضافت الوزارة أن "عملية الضبط تمت بناء على معلومات حصل عليها المكتب الخاصة تفيد بوجود نية لتهريب قطع الغيار".

وأوضح البيان أن "مكتب المفتش العام نظم محضر ضبط، ودوّن إفادة المتورطين بالقضية وسلمهم إلى مركز الشرطة المختص بغية استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وذكر البيان أن قوات الأمن استحصلت أمر التحري والقبض وضبط الجناة بالجرم المشهود من قاضي تحقيق محكمة الرمادي، ونصبت كمينا للمتهمين ونجمت العملية عن ضبط 11 شاحنة في منطقة 35 كيلو في مدينة الرمادي محملة بمواد معدة للتهريب إلى شمال العراق.

المصدر: السومرية