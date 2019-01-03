برلماني أردني: "حتى الدين لم يسلم من الحكومة"

اعتبر النائب في البرلمان الأردني محمود الطيطي اليوم الخميس، أنه "حتى الدين لم يسلم من حكومة عمر الرزاز".

وأضاف الطيطي مخاطبا وزير الأوقاف عبد الناصر أبو البصل، إنه "وزير الخفض والرفع"، وتابع: "الوزير أبو البصل تارة يرفع عدد ركعات التراويح، وتارة أخرى يخفض صوت الأذان. آخر قرارات أبو البصل، هو منع الكراسي، التي يستخدمها المسنون في المساجد".

كما وجه النائب الطيطي الانتقادات لأداء عدد من وزراء الحكومة الأردنية وبينهم وزيرا الطاقة والاتصالات، متهما وزير الخارجية أيمن الصفدي بـ"تأخير تقدم العلاقات الأردنية السورية، رغم تشجيعه العرب على تطوير علاقاتهم مع دمشق".

المصدر: "خبرني"