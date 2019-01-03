 
مباشر

ترامب: إيران تغيرت وتسحب رجالها من سوريا واليمن

أخبار العالم العربي

ترامب: إيران تغيرت وتسحب رجالها من سوريا واليمن
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9y7

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران تغيرت كثيرا وباتت دولة تختلف عما كانت عليه في السابق.

وقال دونالد ترامب، خلال اجتماع للحكومة الأمريكية، معلقا على قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا: " باتت إيران دولة مختلفة اليوم، وهي تسحب رجالها من سوريا. الحق يجب أن يقال، هم يرغبون بتنفيذ كل ما كانوا يفكرون فيه في سوريا، ولكنهم يضطرون لسحب رجالهم من هناك. اليوم نراهم يسحبون رجالهم من اليمن، لأن هدفهم الوحيد اليوم، بات البقاء على قيد الحياة ".

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
ترامب: نريد حماية الأكراد في سوريا لكن لا يمكن أن نبقى فيها للأبد

ووفقاً لاعتقاد الرئيس ترامب، تمكنت "واشنطن من كبح الزخم الإيراني في المنطقة، وفي الوقت الراهن، يقوم آية الله بإجراء تعديلات على حساباتهم".  وقال: "إيران كانت تهدف إلى ضم الجميع تحت راياتها وتدمير إسرائيل خلال هذه العملية، لكنها باتت اليوم بلدا آخر ... لديهم تمرد كل أسبوع في كل دولة. سأكون سعيدا بالتفاوض مع إيران".

تجدر الإشارة إلى أن كلام ترامب هذا يمثل تكرارا شبه حرفي لما قاله عن إيران في يونيو الماضي، عندما أكد أن "إيران تغيرت، ولم تعد تلك الدولة التي كانت قبل 3-4 أشهر، حينذاك كانت أكثر جرأة.. لقد باشروا بسحب رجالهم من سوريا ومن اليمن".

المصدر: mignews.com

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أمنياتك لم تتحقق في 2018.. تعرف على وعود كبرى لم تتحقق كذلك!