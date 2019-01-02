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بوتفليقة يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني

أخبار العالم العربي

بوتفليقة يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني
Reuters
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وإصرارها على مواصلة دعم كفاح الشعب الفلسطيني وتمسكه بثوابته حتى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

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وفي برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة الذكرى الـ54 لاندلاع ثورة الأول من يناير، حيا فيها صمود وصبر الشعب الفلسطيني في سبيل استكمال مسيرة الكفاح والنضال بإنهاء الاحتلال.

وجاء في برقية للرئيس الجزائري: "يسعدني، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لاندلاع ثورة أول يناير المباركة أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأحر التهاني وأصدق التمنيات".

وأشار بوتفليقة في برقيته إلى إصرار الشعب الفلسطيني على رفض الاحتلال وإيمانه بحقه في الكفاح لاسترداد وطنه المغتصب، وقال: "أرفع تحية إجلال وإكبار لقوافل الشهداء الأبرار الذين قضوا نحبهم في سبيل أن تعيش فلسطين حرة مستقلة".

كما حيا صمود وصبر الشعب الفلسطيني في سبيل استكمال مسيرة الكفاح والنضال بإنهاء الاحتلال.

المصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية

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