البنك المركزي السوداني يتخذ قرارا عاجلا لاحتواء الاحتجاجات

أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الثلاثاء، سياسات جديدة لعام 2019 في مسعى حكومي لكبح الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن البنك المركزي وجه مؤسسات التمويل الصغيرة بتخصيص 50%من المحفظة التمويلية المنفذة للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني.

كما دعا إلى العمل على فتح نوافذ وفروع جديدة ووكالات بنكية في المناطق الريفية وفقا للميزات النسبية لكل ولاية.

وأعلن محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي أن السياسات أكدت على زيادة المساهمة في المحافظ التمويلية المشتركة والصناديق الاستثمارية ذات العلاقة بمبادرة خفض مستوى الفقر وبرامج التمويل الأصغر، كما أمنت على أهمية زيادة فرص الحصول على التمويل لفئات المرأة وشرائح الشباب والجمعيات التعاونية وتنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيين وجمعيات الخريجين.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن السياسات طالبت مؤسسات التمويل الأصغر بتقوية نظم وإجراءات حماية العملاء بجانب تقوية المخاطر والإدارة الداخلية والمحافظة على نسبة التعثر المصرفي بحيث لا تتعدى 6% بنهاية العام.

وطالب المسؤول السوداني بالعمل على تعزيز جودة بيانات العملاء من خلال إدراجها في نظام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني إضافة إلى لتوسع في استخدام التقنية المصرفية مثل تواكيل نقاط البيع والمحفظة الإلكترونية وغيرها.

المصدر: وكالة "سونا"