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السودان.. اجتماع هام للأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني (صور)

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السودان.. اجتماع هام للأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني (صور)
بالصور.. اجتماع هام للأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني بالسودان
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عقدت الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني في السودان، الأربعاء، اجتماعا جامعا داخل قاعة الشهيد الزبير، ويتوقع أن يخرج بقرارات مهمة خلال مؤتمر صحفي لقادة الأحزاب.

وطالبت "الجبهة الوطنية للتغيير" في السودان، و"حزب الأمة" المعارض أمس الثلاثاء بحل الحكومة والبرلمان وتشكيل مجلس سيادي انتقالي لتسيير شؤون البلاد على خلفية الاحتجاجات الحاصل في السودان.

من جانبها أعلنت حركة الإصلاح انسحابها من الحكومة، ودعت الجيش لحماية المتظاهرين.

المصدر: RT

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