ليبيا.. تحرير 22 أسيرا من الفقهاء وتازربو جنوب سبها

تمكنت وحدات الجيش الليبي من سرية خالد بن الوليد وعناصر من اللواء العاشر، من تحرير مختطفي هجوم الفقهاء وتازربو في الدوائر الزراعية بمنطقة غدوة 70 كم جنوب مدينة سبها.

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وقالت وسائل إعلام ليبية إن جنديا قتل وأصيب 12 آخرون من اللواء الثالث والسبعين خلال تحرير 22 أسيرا كانت الجماعات الإرهابية قد اختطفتهم في الأشهر الماضية.

وأوضح الناطق باسم اللواء الثالث والسبعين، المنذر الخروطش، لقناة "ليبيا"، اليوم الثلاثاء أن الاشتباكات دارت بين القوات المسلحة والإرهابيين في منطقة غدوة جنوب البلاد.

وأشار الخروطش إلى أن إرهابيين اثنين قاما بتفجير نفسيهما أثناء الاشتباكات، وأن من يقود هؤلاء الإرهابيين شخص يمني الجنسية.

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي شن هجوما دمويا على بلدة الفقهاء الواقعة في نطاق بلدية الجفرة، واختطف في هجومه 8 من مواطني البلدة نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأعلن كذبا في وقت لاحق أنه قام بتصفية بعض الأسرى، ثم قام بهجوم على بلدة تازربو في الجنوب الشرقي في 23 من نوفمبر الماضي واختطف عددا من أبناء المدينة بعد أن قتل منتسبين لجهاز الشرطة.

المصدر: وكالات