مسلحون تشاديون يهاجمون اللواء العاشر في الجيش الليبي

اندلعت الاثنين، اشتباكات مسلحة بين اللواء العاشر التابع للجيش الليبي ومسلحين تشاديين بين غدوة وتراغن جنوبي ليبيا.

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وقال فضيل ياسين أحد عناصر القوة المساندة للواء العاشر في تراغن في تصريح لـ"بوابة الوسط" إن اشتباكات مسلحة تدور الآن في المنطقة الواقعة بين بلدة غدوة وتراغن جنوبي البلاد مع مسلحي المجموعة التي هاجمت مقر اللواء قبل أيام دون أن يحدد تبعيتهم أو هويتهم.

وأكد ياسين وقوع جرحى بين صفوف القوة واللواء العاشر جراء الاشتباكات التي لا تزال مستمرة.

وكان مسلحون قد شنوا فجر السابع والعشرين من ديسمبر، هجوما على مقر اللواء العاشر في مدينة تراغن، ما أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 12 آخرين، وبعد اشتباكات تواصلت لثلاث ساعات تقريبا تمكن الجيش من السيطرة على المنطقة، وإلقاء القبض على عدد من منفذي الهجوم، حسبما أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي.

وصرح مصدر أمني ليبي بأن جماعات مسلحة تشادية، هي من شنت الهجوم على مقر اللواء العاشر.

المصدر: بوابة الوسط الليبية