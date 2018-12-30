رئيس الوزراء العراقي: واشنطن أخطرتنا بزيارة ترامب واشترطنا أن تكون رسمية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الولايات المتحدة أخبرت الحكومة في بغداد بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاعدة عين الأسد الأمريكية.

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وشدد عادل عبد المهدي على أن الحكومة اشترطت أن تكون زيارة رسمية ومحددة بجدول.

وقال الوزير العراقي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي: "التقينا السفير الأمريكي وأشاد بالموقف العراقي المتوازن إزاء زيارة ترامب إلى العراق".

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء 26 ديسمبر إلى قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق في زيارة مفاجئة، ما ولد ردود أفعال سياسية وشعبية "غاضبة".

وردا على ذلك، أعلن مكتب عبد المهدي أن السلطات الأمريكية أعلمت السلطات العراقية بالزيارة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي وجه دعوة لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الولايات المتحدة.

المصدر: موقع "السومرية نيوز" العراقي