مجلس الأمن العراقي يناقش تطورات الأوضاع في سوريا

عقد مجلس الأمن الوطني العراقي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، الأحد.

وناقش مجلس الأمن العراقي تطورات الأوضاع في سوريا وانعكاس ذلك على أمن واستقرار العراق.

وبحث المجلس أيضا تعزيز قدرات القوات العراقية المسلحة بجميع صنوفها والحرص على تجهيزها بأفضل الأسلحة والمعدات في العالم، وحل بعض الإشكالات المتعلقة بها.

كما تطرق إلى مسألة حفظ أمن البعثات والمقرات الدبلوماسية وفق الأصول والأعراف الدولية، والضوابط القانونية لعمل المرافق السياحية.

هذا وجدد رئيس الوزراء العراقي خلال الاجتماع، التأكيد على حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات مع جميع دول العالم على أساس احترام السيادة الوطنية، وموقفه الثابت من هذا الموضوع.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية