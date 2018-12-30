رغد صدام حسين تنشر ما قاله الرئيس الراحل قبل 4 أيام من إعدامه

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين صباح الأحد 30 ديسمبر، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذكرت فيها ما جاء على لسان أبيها قبل 4 أيام من إعدامه.

وتعود الكلمات التي قالها الرئيس الراحل صدام حسين إلى تاريخ الـ26 من ديسمبر 2006، حيث قال: "أيّها الشعب الوفي الكريم أستودعكم ونفسي عند الرب الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيبُ ظن مؤمن صادق أمين".

واختتم كلماته قائلا: "الله أكبر".

وذيل رسالته بصفته الرسمية "صدام حسين رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة بغداد 26 / 12 / 2006م".

ويصادف تاريخ نشر هذه التغريدة، تاريخ إعدام صدام الموافق يوم 30 ديسمبر 2006.

أيّها الشعب الوفيّْ الكريم: أستودعكم ونفسيَ عند الربّ الرحيم الذي لا تضيع عنده وديعة ولا يخيبُ ظنّ مؤمنٍ صادقٍ أمين ..

الله أكبر



صدام حسين

رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة



بغداد

٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ م #صدام_حسين#صدام#ذكرى_استشهاد_صدام_حسين

#عاشت_الذكرىpic.twitter.com/NR1ODEIuvN — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) 30 декабря 2018 г.

إعدام صدام حسين

وفي مارس 2003، دخلت القوات الأمريكية العراق تحت مسمى "عملية تحرير العراق"، وفي 13 ديسمبر من العام نفسه اعتقل صدام حسين.

وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على قرية للأكراد بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة "احتلال".

وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بـ"مذبحة قرية الدجيل"، وحكم عليه في الـ 23 يوليو 2006 بالإعدام، ونفذ في الـ 30 ديسمبر من العام ذاته، وصادف يوم عيد الأضحى (الـ10 ذي الحجة).

المصدر: وكالات + تويتر