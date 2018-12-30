البرلمان الأردني سيطلب من وزارة الخارجية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا

كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأردني، نضال الطعاني، أن النواب سيطلبون في الأيام المقبلة من وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا.

وقال الطعاني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد: "سيكون لنا في الأيام القادمة لقاء مع وزير الخارجية... سوف أطلب منه بشكل مباشر رفع مستوى التمثيل وسنسمع منه الرد".

وأضاف: "هناك مطالبات مستمرة بزيادة التمثيل الدبلوماسي لجميع الأقطار العربية حتى تصل إلى المستوى المعهود بين الدولتين".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يقصد بذلك كلا من قطر وسوريا، قال: "كل الدول بشكل عام، لكن فيما يخص سوريا فنحن يهمنا الوضع السوري، وندعم زيادة التمثيل الدبلوماسي" مع دمشق.

وسبق أن دعا أيمن علوش، القائم بأعمال السفير السوري لدى الأردن، في تصريح أدلى به قبل أيام لوكالة "سبوتنيك"، السلطات الأردنية إلى إكمال طاقم عمل سفارتها في دمشق ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا، وذلك بعد ساعات قليلة من إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في العاصمة السورية.

وشهدت العلاقات بين دمشق وعمان توترا كبيرا على خلفية اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وفي 2014 طردت السلطات الأردنية السفير السوري لدى عمان، بهجت سليمان، ولم يتم تعيين خلف له حتى الآن.

وأحرز تقدم ملحوظ مؤخرا لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والأردن لا سيما بعد إعادة فتح معبر نصيب (جابر) على الحدود الأردنية السورية.

المصدر: سبوتنيك + وكالات