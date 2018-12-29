الرئيس السوري وعائلته يزورون محافظة طرطوس (صور + فيديو)

زار الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، يوم السبت، قرية السودا شمال شرق مدينة طرطوس الساحلية السورية.

وأظهرت صور تناقلها مدونون ومغردون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأسد وزوجته وأبناءه خلال زيارتهم كنيسة القرية، وحولهم مواطنون يلتقطون الصور.

كما التقط عدد من المواطنين صور "سيلفي" مع نجلي الرئيس، حافظ وكريم.

المصدر: RT