 
مباشر

الرئيس السوري وعائلته يزورون محافظة طرطوس (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

الرئيس السوري وعائلته يزورون محافظة طرطوس (صور + فيديو)
Reuters
الرئيس السوري بشار الأسد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9i4

زار الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، يوم السبت، قرية السودا شمال شرق مدينة طرطوس الساحلية السورية.

وأظهرت صور تناقلها مدونون ومغردون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأسد وزوجته وأبناءه خلال زيارتهم كنيسة القرية، وحولهم مواطنون يلتقطون الصور.

كما التقط عدد من المواطنين صور "سيلفي" مع نجلي الرئيس، حافظ وكريم.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. عنصرية "جار" بسبب البشرة السوداء!