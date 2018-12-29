غارة إسرائيلية على قطاع غزة

شن الجيش الإسرائيلي غارة على قطاع غزة، لم تسفر عن وقوع إصابات، وجاء ذلك بعد فترة قصيرة من سقوط صاروخ أطلق من القطاع على جنوبي إسرائيل، حسبما قال الجانب الإسرائيلي.

#عاجل أغارت طائرة مقاتلة على موقع تابع لحماس في جنوب قطاع #غزة ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على صفحته في "تويتر"، فجر اليوم السبت:" أغارت طائرة مقاتلة على موقع تابع لحماس في جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل في وقت سابق".

ولم تسفر الغارة عن وقوع إصابات، بحسب مصادر طبية في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ساعة متأخرة من ليل أمس الجمعة، أن قذيفة أطلقت من قطاع غزة، وسقطت جنوبي إسرائيل.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

وقتل شاب فلسطيني وأصيب 6 آخرون، مساء الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في "مسيرات العودة" شرقي القطاع.

وكانت الأذرع المسلحة للفصائل الفلسطينية في غزة قد حذرت إسرائيل، الأحد الماضي، من مغبة مواصلة "ارتكاب جرائمها بحق المتظاهرين في مسيرة العودة".

المصدر: وكالات