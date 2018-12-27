أول تصريح للجبير بعد إعفائه من منصب وزير الخارجية السعودي

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن شكره لقيادة المملكة بعد إعفائه من حقيبة وزير الخارجية وتعيينه للمنصب الجديد.

وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن الجبير نقل، اليوم الخميس، "أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان" للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، "بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا بمجلس الوزراء".

وقال الجبير، في تصريح لـ"واس": "أسأل الله أن يعينني لتحقيق تطلعات القيادة في مواصلة ما تحققه دبلوماسيتنا السعودية من حضور مؤثر، بفضل الله ثم بفضل التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".

وأوضح الجبير، حسب الوكالة: "الأوامر الملكية المباركة تعكس العزم المتجدد على مواصلة التحديثات واستمرارية التطوير لتحقق بلادنا رؤيتها الطموحة".

وأشار إلى أن "الدبلوماسية السعودية تحظى باهتمام القيادة لتواصل تطوير أدواتها وإمكانياتها وتعزز ما يتحقق من حضور دولي فاعل"، "سائلا الله التوفيق لمعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف في مهام عمله".

وأصدر العاهل السعودي الخميس أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسته شمل إعفاء الجبير من منصب وزير الخارجية، الذي تولاه منذ 29 أبريل 2015، وتعيينه وزير الدولة للشؤون الخارجية، ليكون الشخصية الأولى التي شغلت هذه الحقيبة.

وقرر الملك سلمان تعيين إبراهيم عساف، وزير المالية السعودي السابق ورجل الأعمال المشهور في المملكة، وزيرا جديدا للخارجية.

المصدر: واس + وكالات