انتشار جديد لقوات النمر في سوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، يوم الخميس، بأن الجيش السوري استقدم خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسبمر أعدادا كبيرة من العتاد إلى مناطق تواجده مع حلفائه في غرب الفرات.

وقال المرصد إنه رصد استقدام آلاف العناصر من قوات النمر التي يقودها العميد سهيل الحسن، والفيلق الخامس المدعوم من روسيا.

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وأكد نقلا عن مصادر أنهم وصلوا إلى مناطق سيطرة القوات السورية عند ضفاف نهر الفرات الغربية ، في القطاع الشرقي من ريف محافظة دير الزور، وانتشروا في المناطق المقابلة للجيب الخاضع لسيطرة تنظيم "داعش".

كما نقل عن مصادر قال إنها موثوقة، معلومات تشير إلى تسلل العشرات من عناصر التنظيم إلى الضفاف الغربية لنهر الفرات، متجهين نحو بادية دير الزور، حيث رجحت المصادر أن "داعش" يعمد للتوجه نحو الجيب الكبير المتبقي له ضمن البادية السورية والواقع في شمال السخنة وجنوب دير الزور، بالتزامن مع تركيز قوات سوريا الديمقراطية لهجماتها، واعتمادها على التقدم الثابت والبطيء، وإزالة الألغام وتثبيت سيطرتها في المنطقة.

إلى ذلك، بين المرصد أن التعزيزات العسكرية الضخمة على طريق طهران - بيروت الاستراتيجي، تأتي بعد أكثر من عام من سيطرة الجيش السوري والقوات الإيرانية على مدينة البوكمال وكامل غرب نهر الفرات، وتمكنها من إنهاء وجود التنظيم في المنطقة.

المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان