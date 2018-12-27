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مصر تجهز أطفالها وتمدهم بمعلومات بشأن "سد النهضة" (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر تجهز أطفالها وتمدهم بمعلومات بشأن
Reuters Tiksa Negeri
سد النهضة
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نشر وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، فيديو على صفحته الرسمية فى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحوار مع الأطفال يجيب فيه عن أسئلة سد النهضة.

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وقال عبد العاطي، إن مصر وافقت على بناء 10 سدود بدول حوض النيل، ولكن سد النهضة تم البدء في بنائه دون توافق، حيث شرح لهم قصة سد النهضة وكافة المعلومات التي تدور حوله.

المصدر: الوطن

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