ترامب ثالث رئيس أمريكي يزور العراق.. فمن سبقه؟

بزيارته المفاجئة للعراق، أصبح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الثالث الذي زار هذا البلد، ونعيد إلى الأذهان الزيارات السابقة التي قام بها أسياد البيت الأبيض لبلاد الرافدين.

جورج بوش الابن

جورج بوش الابن هو أول رئيس أمريكي زار العراق. وحدث ذلك في نوفمبر 2003 في ظروف سرية للغاية ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة لقضاء عيد الشكر مع القوات الأمريكية التي دخلت البلاد قبل أشهر من ذلك، وتقديم الشكر لها على "حماية الشعب الأمريكي".

وزار بوش الابن العراق 3 مرات في وقت لاحق، حيث التقى رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي عام 2006، وبعد ذلك زار قاعدة عين الأسد في سبتمبر 2007.

وكانت زيارته الأخيرة للعراق في ديسمبر 2008، أي قبل أقل من شهرين من تركه منصب الرئاسة. وتميزت هذه الزيارة برشقه بحذاءين من قبل الصحفي العراقي منتظر الزيدي خلال مؤتمر صحفي في بغداد.

باراك أوباما

زار الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة باراك أوباما العراق مرة واحدة في أبريل عام 2009، خلال عامه الأول في البيت الأبيض. وقال أوباما أمام العسكريين الأمريكيين آنذاك إنه حان الوقت لتخلص الجيش الأمريكي من الدور القتالي في النزاع في العراق، داعيا الفرقاء العراقيين للوحدة و"تحمل المسؤولية" تجاه وطنهم.

واستمرت زيارة أوباما أكثر من 4 ساعات. وألقى الرئيس الأمريكي خطابه داخل قاعدة النصر في بغداد، على مسافة قريبة من مقر سابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

If you love our Military so much, go visit them in an ACTIVE COMBAT ZONE. Obama had more courage and respect than you to visit our troops at Camp Victory Iraq. And another thing, don't ever question the patriotism of the 10th Mountain Division you Vietnam Draft Dodger! pic.twitter.com/IHHgWkJW3G — Louis Rosas (@americanmishima) August 21, 2018

وأخيرا ترامب...

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا، العراق ليلة عيد الميلاد 2018، حيث التقى العسكريين الأمريكيين في قاعدة عين الأسد الجوية، وذلك دون أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أو أي مسؤول عراقي آخر.

المصدر: RT، أسوشيتد برس