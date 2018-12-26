أهم ما قاله مبارك بشهادته في قضية اقتحام الحدود في مواجهة مرسي!

وصل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية، أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواجهة الرئيس السابق محمد مرسي.

1. أمتنع عن الإجابة بخصوص الأنفاق واحتاج إلى إذن من رئيس الجمهورية والقوات المسلحة لأحمي نفسي عقب الإجابة عن الأسئلة.

2. اللواء عمر سليمان أبلغني بتسلل بعض الأشخاص من الحدود يحملوا أسلحة عددهم 800 شخص.

3.لم يخبرني اللواء عمر سليمان عن جنسيتهم، ولكنهم كانوا يحملوا أسلحة وتسللوا إلى سيناء.

4.المتسللون اقتحموا السجون لإخراج عناصر من حزب الله.

5.المتسللون انتشروا في سيناء ثم انطلقوا للقاهرة للتوجه إلى التحرير.

6.المتسللون وصلوا إلى سجن وادي النطرون وسجون أخرى لا يوجد لدي معلومات عنها.

7.الإخوان وغيرهم كانوا شركاء في عملية التخريب التي حدثت عام 2011.

8. المتسللون من الحدود الشرقية كانوا يقتلون رجال الشرطة بالعريش والشيخ زويد ورفح.

9.أحتاج إلى إذن للإجابة عن كل شئ (ردا على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى إذن القوات المسلحة والرئيس المصري).

10.