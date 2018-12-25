مصادر إعلامية: مسلحو "المعارضة السورية" جاهزون للاستسلام بعد خروج أمريكا من التنف

أفادت وسائل إعلام سورية بأن قسما كبيرا من فصائل المعارضة المسلحة السورية في المنطقة المحيطة بقاعدة التنف الأمريكية جنوبي سوريا جاهز للاستسلام بعد الانسحاب الأمريكي.

وقلت وسائل الإعلام عن مصادر خاصة بها إن قسما من المسلحين سيقومون بتسوية أوضاعهم لدى السلطات السورية، ومستعدون لتسليم سلاحهم للجيش السوري بعد أن تنسحب القوات الأمريكية من التنف.

وأشارت معلومات المصادر الإعلامية إلى بعض الفصائل الرافضة للتسوية، وعلى رأسها جماعة "كتائب مغاوير الثورة"، التي تطالب بفتح ممر آمن لها لينسحب عناصرها باتجاه الشمال.

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تجدر الإِشارة إلى أن القوات الأمريكية تسيطر على قاعدة التنف في أقصى ريف حمص الشرقي، بالقرب من الحدود مع العراق والأردن جنوبي سوريا، وكذلك منطقة الـ 55 كلم المحيطة بها.

وحسب التقارير الإعلامية السورية، فإن المنطقة تشهد هدوءا عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

المصدر: تاس