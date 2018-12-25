السعوديات يتدربن على الرماية بالأسلحة في "الجنادرية 33" (صور)

اختبرت سعوديات في"مهرجان الجنادرية 33" الوطني للتراث والثقافة في السعودية قدراتهن في الرمي من عدة أسلحة نارية.

وحظيت التجربة التي أتاحها جناح أمن الدولة السعودي المشارك في فعاليات المهرجان، بالعديد من الزائرات اللواتي وجدن المتعة والفائدة من خلالها.

وقالت الزائرة منى عبد الله إنها التجربة الأولى التي تحمل فيها سلاحا ناريا واستطاعت أن تتقن الرماية من خلال توجيهات رجال الأمن.

وعبرت الزائرة سلمى الشهراني عن سعادتها بمشاركة تجربة الرمي ومنح الفرصة لها على أرض الجنادرية.

وأتاح جناح الأمن للزوار تجربة الرماية عبر مسدس من نوع "جلوك" يتيح للمستخدم إطلاق خمس طلقات صبغية من عيار 9 ملم، بجانب تمكينه أيضا من الرماية ببندقية رشاش من نوع G36.

المصدر: عكاظ