إمارة مكة توضح تفاصيل الاعتداء على رجل أمن في صحن الطواف

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة تفاصيل المقطع المصور المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على رجل أمن في صحن الطواف بالمسجد الحرام.

وقالت في بيان لها عبر "تويتر": "إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد لشخص يعتدي على رجل أمن في صحن الطواف، فإن التفاصيل تعود لمواطن في العقد الثالث من العمر، وتلفظ على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بألفاظ نابية بالمسجد الحرام أثناء أدائهم مهامهم وحاول الاعتداء عليهم".

#إمارة_مكة:

إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على رجل أمن في صحن الطواف بالحرم المكي فإن الحادثة تعود لمواطن في العقد الثالث تلفظ وتهجم على رجل أمن دون مراعاة لحرمة المكان والزمان

.. تم التحفظ عليه وإحالته لشرطة #المسجد_الحرام لإكمال اللازم pic.twitter.com/2Lf1FVVKbE — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 24. prosince 2018

وأضافت: "عند استعانة رجال الهيئة بأحد عناصر الأمن لتهدئة الموقف بادر المواطن بتوجيه ألفاظ غير لائقة لرجل الأمن وقام بالاعتداء والتهجم عليه ورفع صوته دون مراعاة لحرمة الزمان والمكان".

وأشار البيان إلى أنه، "جرى التعامل مع الموقف بكل هدوء من قبل عناصر الأمن، امتثالا لتوجيهات ولاة الأمر بتحكيم العقل، وإظهار الصورة المشرفة لرجل الأمن السعودي".

وأكدت الإمارة في بيانها، أنه جرى التحفظ على الشخص وإحالته إلى جهة الاختصاص داخل مركز شرطة المسجد الحرام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

المصدر: عكاظ