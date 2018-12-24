صدور قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا موقّعا من "الكلب المسعور"

أفادت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، بأنه تم التوقيع على أمر انسحاب وحدات الجيش الأمريكي من سوريا، وأن وزير الدفاع جيمس ماتيس، قد وقع الأمر قبل استقالته.

ونقلت القناة عن مصدر في البنتاغون، أنه "تم توقيع الأمر التنفيذي الخاص بسوريا" وأنه يحدد موعد وطريقة سحب الوحدات الأمريكية من سوريا.

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وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الانسحاب بشكل فعلي، في الأسابيع القليلة القادمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن النصر على تنظيم "داعش" الإرهابي، وسحب القوات الأمريكية من سوريا.

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المصدر: إنترفاكس