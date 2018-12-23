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الموانئ الليبية: البحرية البلغارية وراء خطف الناقلة "بدر"

مال وأعمال

الموانئ الليبية: البحرية البلغارية وراء خطف الناقلة
الناقلة الليبية "بدر" - أرشيف
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أعلنت شركة النقل البحري الليبية، في بيان لها، أن سفينة النقل "بدر"، خطفت في دولة بلغاريا من قبل مجموعة تتبع لشرطة الحدود البحرية البلغارية وشركة أمنية خاصة.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن "المجموعة اقتحمت الناقلة وقطعت كافة وسائل الاتصال فيها، وأجبرت طاقمها على النزول تحت التهديد بالسلاح، وسلمتها لطاقم جديد تابع لتلك الجهات من أجل إتمام خطف الناقلة".

وطالب البيان، مدراء الموانئ التجارية والنفطية والصناعية الليبية بحجز أية سفينة أو ناقلة تحمل العلم البلغاري، وذلك في إطار المعاملة بالمثل لما قامت به السلطات المختصة في بلغاريا.

ودعت الشركة الليبية، كذلك، مدراء الموانئ إلى توجيه التفتيش البحري للتدقيق في وثائق السفن، لتحديد الشركات البلغارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

واحتجزت الناقلة "بدر"، في بلغاريا بأمر من المحكمة في ميناء "بورغاس"، قبل أن تأمر المحكمة بإخلاء سبيل السفينة فورا، إلا أن مجموعة من شرطة الميناء البلغاري اقتحموا السفينة وأرغموا طاقمها على النزول منها.

المصدر: RT

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