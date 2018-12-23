اعتقال زعيم الحزب الشيوعي في الخرطوم

أفاد مراسلنا في الخرطوم بأن السلطات السودانية اعتقلت مساء الأحد زعيم الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب،.

وقال القيادي في الحزب الشيوعي سليمان حامد إن السلطات اعتقلت الخطيب البالغ من العمر 74 عاما بالقرب من دار الحزب في حي الخرطوم 2 واقتادته إلى مكان مجهول.

واعتقل الأمن السوداني في وقت سابق 14 من قيادات تحالف المعارضة السودانية بينهم رئيس التحالف فاروق أبو عيسى.

وتجري في عدة مدن سودانية منذ خمسة أيام تظاهرات احتجاجية على الأوضاع المعيشية راح ضحيتها عشرات المتظاهرين بين قتيل وجريح.

المصدر: RT