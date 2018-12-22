الكويت تحذر رعاياها في العراق

أهابت السفارة الكويتية لدى بغداد برعايا الكويت في العراق التقيد بالتعليمات الأمنية للبلد والتي تحظر صيد الطيور، وعدم استخدام تأشيرة زيارة العتبات الدينية لممارسة الصيد في العراق.

وجاء في بيان السفارة: "نهيب برعايانا الالتزام بقوانين الصيد النافذة في العراق وخاصة في محافظة المثنى بادية السماوة والمناطق الجنوبية".

"استخدام فيزا زيارة العتبات الدينية لممارسة هواية الصيد، يعد مخالفة للقانون فضلا عن تعريض من يمارسها للخطر".

المصدر: RT