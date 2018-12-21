الجيش اليمني: حررنا مساحات شاسعة من صرواح في مأرب

أكد بيان صادر عن الجيش اليمني، فرض سيطرته على 90 % من مديرية صرواح في محافظة مأرب، إثر عملية نوعية نفذتها عناصر من الجيش استهدفت مجموعات من جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع: "نفذت قواتنا عملية عسكرية نوعية ناجحة" ضد الحوثيين ردا على الهجمات التي شنوها في مديرية نهم في محافظة صنعاء.

وأضاف المتحدث: "العملية تمت من أربعة محاور في مساحة تقدر بـ34 كلم مربع، وتقدمت قواتنا عن طريق جبل هيلان وتمكنت من تحرير موقعي زيد العاقل والعلم الاستراتيجيين والمطلين على مدينة مأرب.. العملية ساهمت فيها القوات المسلحة، وبمعلومات من أبناء مأرب".

وأشار سريع إلى أنه في المحاور الأخرى، تمت السيطرة على مرتفعات وتلال منها تلة القاضي في سلسلة إيتاس، وبي أم بي، والمناطق والتلال المحيطة بها، كما طاردت المتبقين من المسلحين الحوثيين، مؤكدا مقتل وإصابة وأسر 153 مسلحا بينهم قياديون حوثيون.

ودعا المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش واللجان الشعبية، المسلحين الحوثيين إلى تسليم أنفسهم وإلقاء أسلحتهم، لضمان عودتهم الآمنة إلى أسرهم.

المصدر: القوات المسلحة اليمنية