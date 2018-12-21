 
مباشر

جراح مصري يحصل على وسام ملكي هولندي

أخبار العالم العربي

جراح مصري يحصل على وسام ملكي هولندي
Globallookpress
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l85t

منح الملك الهولندي فيليم ألكساندر وسام الاستحقاق الملكي من الدرجة الأولى للدكتور صلاح سعيد جراح القلب المصري.

إقرأ المزيد
مايسترو مصري يحصل على وسام الفنون والآداب الفرنسي

وسلم محافظ مدينة هنجلوا الهولندية شخيل برخ، الوسام للطبيب المصري، وجاء تكريم المملكة الهولندية لطبيب جراحة القلب المصري تقديرا لجهوده في كثير من الدول الأفريقية.

وكذلك لما قام به من جهود ومساعدات لوجستية، وذلك من خلال إرسال أعداد كبيرة من المعونات الطيبة لمصر والصومال وتنزانيا.

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المدرعة "تيغر" المستخدمة بالجيش الروسي والقوات الخاصة لأول مرة في "كلاشينكوفا"