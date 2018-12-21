جراح مصري يحصل على وسام ملكي هولندي

منح الملك الهولندي فيليم ألكساندر وسام الاستحقاق الملكي من الدرجة الأولى للدكتور صلاح سعيد جراح القلب المصري.

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وسلم محافظ مدينة هنجلوا الهولندية شخيل برخ، الوسام للطبيب المصري، وجاء تكريم المملكة الهولندية لطبيب جراحة القلب المصري تقديرا لجهوده في كثير من الدول الأفريقية.

وكذلك لما قام به من جهود ومساعدات لوجستية، وذلك من خلال إرسال أعداد كبيرة من المعونات الطيبة لمصر والصومال وتنزانيا.

المصدر: صدى البلد