تجدد الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بعد ساعات من الهدوء

تجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز اليوم الجمعة في عدة أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت الوكالة إن المصلين خرجوا من مسجد في أم درمان، تابع لطائفة الأنصار المكون الرئيسي لحزب الأمة أكبر الأحزاب المعارضة السودانية، وذلك بعد ساعات من الهدوء.

ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله: "عقب أداء صلاة الجمعة خرج العشرات من الأنصار وهم يهتفون (الشعب يريد إسقاط النظام)"... "تصدت لهم قوات مكافحة الشغب وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ووقعت حالة كر وفر بين المحتجين والشرطة".

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وفي مدينة عطبره (400 كلم شمال العاصمة) والتي بدأت منها الاحتجاجات الأربعاء قال شاهد عيان لفرانس برس: "في وسط المدينة منطقة السوق الأوضاع هادئة والجيش يحرس المحلات التجارية، ولكن في شرق المدينة وتحديدا حيي الدرجة والشرقي خرج حوالى 400 شخص وهم يهتفون (الشعب يريد إسقاط النظام) و(حرية حرية) وأطلقت عليهم الشرطة الغاز المسيل للدموع".

وفي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان ( 350 كلم غرب الخرطوم ) خرجت تظاهرة من مسجد المدينة الكبير الواقع في وسطها بحسب شهود عيان.

كما خرج محتجون في ست مناطق في شرق وشمال ووسط العاصمة السودانية، لكن الشرطة فرقتهم.

من جهته أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية بشار جمعه في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية "سونا: "الاحتجاجات انحرفت عن مسارها السلمي".. "الحكومة لن تتساهل مع محاولات التخريب والحرق".