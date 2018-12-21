الصحة الفلسطينية: إصابة 4 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية شرق قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 4 فلسطينين برصاص إسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق اليوم الجمعة، ضمن احتجاجات مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت الوزارة الفلسطينية، إصابة 4 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي بينهم صحفي.

وأطلق الجنود الإسرائيليون النار بشكل مباشر على شبان فلسطينيين شرق محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، كما أطلق الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين السلميين في جباليا شمالي القطاع.

وتوافدت الجماهير الفلسطينية إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 39، وأطلقوا عليها: "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة".

المصدر: "معا"