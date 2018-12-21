واشنطن تعتزم إغلاق قاعدتها العسكرية في التنف

تعتزم الولايات المتحدة إغلاق قاعدة قواتها الخاصة في منطقة التنف شرقي سوريا، في إطار انسحاب القوات الأمريكية الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب مؤخرا.

ونقلت بوابة BuzzFeedNews الإلكترونية، عن قائد فصيل "مغاوير الثورة" المعارض مهند الطلاع قوله، إن الجيش الأمريكي سيغادر القاعدة وأن الأمريكان، تعاونوا بشكل نشط مع "مغاوير الثورة" وقاموا بتدريبهم في التنف.

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المصدر: انترفاكس