مصر تسقط الجنسية عن مواطنة تجنست بالإسرائيلية

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة تجنست بالجنسية الإسرائيلية.

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وأسقطت الحكومة المصرية الجنسية عن المواطنة ياسمين هشام الدين محمد من مواليد إسرائيل بتاريخ 22 أكتوبر 1997، وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أسقط من قبل الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين لحملهما الجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن من السلطات المصرية.

المصدر: صدى البلد